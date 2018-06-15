СБУ потребовала заблокировать сайты РИА «Новости» и телеканала «Культура»

Служба безопасности Украины (СБУ) направила украинским провайдерам письмо, в котором потребовала заблокировать 181 сайт, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.

По данным портала, список новых запрещенных на Украине сайтов занял четыре страницы. Среди них присутствуют сайты самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, официальные страницы крымских властей, а также сайты российских информационных агентств.

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В списке запрещенных ресурсов, в частности, находятся ria.ru, сайт телеканала «Культура», сайт информационной программы «Вести» на телеканале «Россия».

Ранее сообщалось, что на Украине начали блокировать сайты российских СМИ.