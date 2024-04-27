В Кривом Роге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Взрыв в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

В настоящее время в Днепропетровской области и ряде других регионов Украины звучат сирены.

Утром 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар с сильной детонацией был зафиксирован в Кривом Роге.

Сообщалось также о взрывах в Харьковской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.