Клименко уволен с поста советника президента по интернету
Президент России Владимир Путин освободил Германа Клименко от должности советника президента по вопросам развития интернета. Указ опубликован на сайте Кремля.
«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.
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Также свой пост потерял советник президента Сергей Григоров.
Ранее сообщалось, что Путин назначил советников президента.