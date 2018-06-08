Порошенко пригрозил «поработать» с Цукербергом

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что, если пользователи Facebook будут испытывать проблемы с конфиденциальностью, глава государства «поработает» с основателем соцсети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление украинский лидер сделал во время встречи со студентами в Киеве.

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«Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем», — заявил Порошенко.

Он также напомнил, что на украинской территории запрещены социальные сети «Однокласники» и «Вконтакте».

Ранее СМИ сообщили, что Facebook предоставляет доступ к личным данным пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных электронных устройств.