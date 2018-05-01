Amazon запретила использовать свою сеть для обхода блокировок на фоне ситуации с Telegram

Amazon запретила использовать собственную сеть в качестве прокси для обхода блокировок. Об этом сообщается в блоге компании.

Уточняется, что запрет коснется технологии доменного фронтирования, которая позволяет перенаправлять трафик на сторонние сервисы. Такая мера связана с тем, что злоумышленники могли распространять этим путем вредоносные программы.

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Издание The Verge отмечает, что подобная схема могла использоваться и для обхода блокировок на государственном уровне, например в случае с мессенджером Telegram.

Ранее Google ввела аналогичный запрет. Компания указывала, что решение было запланированным, однако пользователи связали его с блокировкой Telegram.