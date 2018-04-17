Дуров заявил о готовности выделить миллионы личных средств на сохранение Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выделить миллионы долларов из личных средств на гранты для администраторов сервисов proxy/VPN, помогающих обойти блокировку мессенджера. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — сообщил Дуров.

Реклама

Он также благодарил пользователей за то, что они поддерживают Telegram и остаются преданными ему.

«Вместе нам удалось пережить первые 24 часа блокировки», — добавил Дуров.

Более 1 млн IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы, чтобы обойти блокировку Роскомнадзора. Ведомство ранее сообщило о DDoS-атаке на свой сайт.