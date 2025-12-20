На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост

Зеленский: я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло
Annegret Hilse/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести выборы на Украине с одним условием. Об этом пишет РИА Новости.

«Я абсолютно не намерен держаться за президентское кресло», — сказал он в интервью польским СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных выборах на Украине, Зеленский ответил, что готов провести демократические выборы, если будут обеспечены все возможности для их проведения.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

14 декабря Зеленский повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Зеленский не раз отмечал, что украинское законодательство якобы не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, по его оценке, легитимной властью на Украине остаётся парламент и спикер Верховной рады.

Ранее бывший украинский министр заявил о неизбежном проигрыше Зеленского на выборах.

