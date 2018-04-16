Роскомнадзор объяснил, как будут отслеживать блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство будет наблюдать за исполнением операторами связи требования о блокировке Telegram, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, применение пользователями средств обхода блокировки отслеживаться не будет.

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«Роскомнадзор будет наблюдать за блокировкой сервиса операторами связи. Мы не «следим» за пользователями», — сказал Жаров.

Ранее сообщалось, что руководство Роскомнадзора не станет поддерживать возможное установление новых законодательных ограничений для VPN-сервисов из-за блокировки мессенджера Telegram.

Пользователи в России начали сообщать о недоступности Telegram после того, как представители Роскомнадзора направили операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру