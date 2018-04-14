Пентагон: активность российских троллей выросла на 2000%

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила о начале «дезинформационной кампании» со стороны России после атак США и союзников по Сирии, передает телеканал WCJB.

«В последние 24 часа наблюдался рост активности российских троллей на 2000%», — сказала Уайт.

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Ранее в Пентагоне объяснили, почему не предъявляют доказательства химатаки в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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