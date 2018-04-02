В Госдуме разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Депутаты из «Единой России» подготовили законопроект, согласно которому Роскомнадзор сможет оперативно блокировать доступ к информации, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юрлица. Об этом пишут «Известия».

По документу, блокировка будет производиться в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит постановление об ограничении доступа в Роскомнадзор.

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«Все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры. Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда», — рассказал один из авторов документа Анатолий Выборный.

Документ планируется внести в начале недели, в первом чтении он будет рассмотрен в середине месяца.

Ранее Минкульт предложил блокировать пиратские сайты без решения суда.