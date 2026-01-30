Размер шрифта
Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
FC PAOK

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. В четверг прошли все матчи заключительного восьмого тура общего этапа, они состоялись в одном временном слоте. По их итогам определились восемь лучших команд, которые получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов будут бороться за выход в эту стадию в дополнительных матчах.

В восьмерку лучших вошли французский «Лион», английская «Астон Вилла», датский «Мидтъюлланд», португальские «Порту» и «Брага», немецкий «Фрайбург», итальянская «Рома» и бельгийский «Генк». Эти команды начнут кубковую стадию сразу с 1/8 финала.

В раунд плей-офф пробились следующие команды, занявшие места с девятого по 24-е: «Болонья» (Италия), «Штутгарт» (Германия), «Ференцарош» (Венгрия), «Ноттингем Форрест» (Англия), «Бетис» (Испания), «Виктория» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сельта» (Испания), ПАОК (Греция), «Лилль» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Бранн» (Норвегия).

Ранее тренер «ПСЖ» ответил на вопрос, стал ли Сафонов основным вратарем команды.
 
