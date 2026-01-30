Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. В четверг прошли все матчи заключительного восьмого тура общего этапа, они состоялись в одном временном слоте. По их итогам определились восемь лучших команд, которые получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов будут бороться за выход в эту стадию в дополнительных матчах.

В восьмерку лучших вошли французский «Лион», английская «Астон Вилла», датский «Мидтъюлланд», португальские «Порту» и «Брага», немецкий «Фрайбург», итальянская «Рома» и бельгийский «Генк». Эти команды начнут кубковую стадию сразу с 1/8 финала.

В раунд плей-офф пробились следующие команды, занявшие места с девятого по 24-е: «Болонья» (Италия), «Штутгарт» (Германия), «Ференцарош» (Венгрия), «Ноттингем Форрест» (Англия), «Бетис» (Испания), «Виктория» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Сельта» (Испания), ПАОК (Греция), «Лилль» (Франция), «Фенербахче» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Бранн» (Норвегия).

