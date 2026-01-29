Названы варианты развития конфликта на Украине в 2026 году. Завершатся ли боевые действия?

Газета The Wall Street Journal назвала три возможных сценария развития украинского конфликта в 2026 году. Наиболее вероятным в издании считают вариант продолжения боевых действий на фоне безрезультативных переговоров. Также в газете допускают заключение невыгодного для Украины мира из-за истощения ВСУ и поиск Россией компромисса. В то же время российские эксперты ожидают, что Вооруженные силы России получат контроль над всей территорией ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала прогноз о том, как в 2026 году будет развиваться украинский конфликт. В материале представлены три варианта.

Самым вероятным сценарием в издании назвали продолжение боевых действий «на истощение» на фоне продолжающихся переговоров. Поводом для такого предположения стало утверждение, что и у Москвы, и у Киева по-прежнему достаточно и людских, и материальных ресурсов для ведения конфликта.

В WSJ считают, что обе стороны опасаются реакции президента США Дональда Трампа на отсутствие прогресса в переговорах. Тем не менее участники диалога, скорее всего, будут «ходить по кругу». Россия может согласиться заключить мирный диалог при условии территориальных уступок Украины, однако Киев относится к переговорам скептически, говорится в статье.

Вторым возможным вариантом журналисты считают истощение Вооруженных сил Украины (ВСУ) . В качестве аналогии газета представила войска страны как короткое одеяло — при укреплении командованием одного участка фронта неизбежно ослабевает другой. При этом мобилизованные новобранцы не мотивированы на ведение боевых действий и все чаще дезертируют.

«Если у Украины иссякнут силы, ей, возможно, придется согласиться на сделку, которая будет трудноперевариваемой, но лучше, чем альтернатива. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил»,

— пишет издание.

При таком развитии событий Киев получит от США лишь «слабые» гарантии безопасности, считают в WSJ.

Третий сценарий противоположен второму — газета пишет, что якобы стагнация экономики и снижение нефтяных доходов вкупе с другими санкциями могут привести к ослаблению способности России продолжать конфликт, в связи с чем Москва будет искать компромисс .

Другие прогнозы

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что в текущем году армия России освободит всю территорию Донбасса:

«[Есть] даже четвертый вариант. Война продолжается до освобождения Донбасса. После этого все понимают, что Украина не способна одержать победу, и Украину принуждают к капитуляции уже не только американцы, но и европейцы».

По его словам, при таком развитии событий Запад увидит неспособность Украины вести боевые действия, а потому европейские страны усомнятся в целесообразности размещения на ее территории своих войск.

Политолог, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров не исключил, что под давлением Трампа Киев может вывести ВСУ из занимаемых районов ДНР уже к середине 2026 года.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил «Ленте.ру», что при отсутствии прогресса в переговорах армия России может взять территорию ДНР под полный контроль за те же полгода.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков и вовсе отметил, что Украина и де-факто, и де-юре не обладает территорией Донбасса. В этой связи Киеву, по его мнению, следует «изменить саму терминологию оценки этих событий». Отказ же руководства страны от уступок может обернуться для Украины не просто еще большими территориальными потерями, но и перспективой капитуляции, предупредил он.

Текущая ситуация

В январе переговоры по урегулированию украинского конфликта активизировались. Так, 23 и 24 числа в Абу-Даби впервые состоялись трехсторонние встречи, на которых обсуждались в том числе мирный план США из 20 пунктов и «проблемные вопросы». Но территориальный вопрос по-прежнему не решен — 25 января президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался выводить ВСУ из Донбасса.

Россия проходящие в закрытом режиме переговоры не комментирует, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также указал, что Москва не знает, о каких гарантиях безопасности договорились Вашингтон и Киев.

На этом фоне армия РФ продолжает наступление в зоне СВО. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки «Запад» 27 января отметил, что с начала января военнослужащие освободили 17 населенных пунктов, под контроль перешло более 500 кв. км территории.