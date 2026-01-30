В МИД России прокомментировали соглашение США и Украины о гарантиях безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете Turkiye, что Москва не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, о котором говорят представители Киева.

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит [президент Украины] Владимир Зеленский, его министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других украинских деятелей», — сказал дипломат.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг украинского урегулирования.