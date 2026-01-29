Законопроект о финансировании правительства США провалился за день до шатдауна

В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств

Законопроект о финансировании шести оставшихся федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами. Об этом сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что голосование завершилось с результатом 45-55, против выступили все сенаторы-демократы. К ним присоединились восемь републиканцев, в том числе лидер большинства Джон Тун.

В результате этого не было набрано необходимых 60 голосов для прекращения дебатов и дальнейшего перехода к голосованию по существу.

До этого сообщалось, что Белый дом и лидеры Сената Конгресса Соединенных Штатов приблизились к соглашению, которое, возможно, позволит избежать приостановки работы правительства, стороны согласовывают разногласия перед крайним сроком, истекающим 30 января.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.