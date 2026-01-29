Размер шрифта
«До слез»: Костомаров отреагировал на выступление Щербаковой

Костомаров восхитился выступлением Щербаковой в «Ледниковом периоде»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отреагировал на участие олимпийской чемпионки 2022 года по фигурному катанию Анны Щербаковой в шоу «Ледниковый период». Его слова передают РИА Новости.

«До слез. Просто браво, шикарный номер. Смотришь и завидуешь прекрасной молодости», — сказал Костомаров.

Фигуристка участвует в шоу в паре с актером Константином Раскатовым. Костомаров принимает участие в качестве члена жюри телепроекта.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее Александра Трусова призналась, что ей не удается совмещать подготовку к ЧР и «Ледниковому периоду».
 
