Стала известна сумма взятки начальнику представительства Минобороны России

Взятка начальнику представительства МО РФ Никитину составила около 2 млн рублей
Shutterstock

Стала известна сумма взятки по делу начальника 178-го военного представительства Минобороны России Владимира Никитина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сумма взятки, установленная в рамках расследования уголовного дела, составляет порядка двух миллионов рублей», — говорится в публикации.

29 января Следственный комитет России сообщил, что суд в Санкт-Петербурге арестовал Никитина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2021–2023 годах государство заключило многомиллионный контракт с коммерческой организацией из Санкт-Петербурга на поставку специального электронного оборудования. Контроль качества и техническая приемка продукции входили в обязанности Никитина.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

По данным «Фонтанки», операцию по задержанию Никитина провели сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области вместе с военными следователями.

Ранее экс-замгубернатора Курской области раскрыл, кому передал все откаты.
 
