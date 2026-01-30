Размер шрифта
Общество

Уборка снега оказалась одной из самых рискованных нагрузок для сердца

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В холодные месяцы растет число госпитализаций с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми катастрофами. Почему так происходит и как защитить себя зимой, «Газете.Ru» рассказал Олег Невокшанов, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

«Почему зима — испытание для сердца? Эта проблема сравнительно молодая. Раньше недооценивали влияние холодного климата на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Но эпидемиологические исследования показали: это значимый фактор», — объяснил Невокшанов.

Холод влияет на организм комплексно: повышает давление, учащает сердцебиение и, что особенно важно, увеличивает вязкость крови. Это повышает риск тромбозов.

В группе риска — пациенты с гипертонией, стенокардией, те, кто перенес инфаркт или инсульт. Для них зима требует особой бдительности.

Зимой появляются нагрузки, которых нет летом: расчистка снега, колка дров. Они требуют больших энергозатрат и сильно нагружают сердце.

«Расчистка снега лопатой считается одним из самых рискованных видов нагрузок. Я бы рекомендовал делать это осторожно и не ставить себе нормативов — «очистить участок за час», — предупреждает врач.

Важно также знать признаки надвигающейся сердечной катастрофы. При инфаркте это давящая боль за грудиной, которая может отдавать в руку, подбородок, лопатку, а также выраженная одышка. Но у пожилых людей и пациентов с диабетом боль может отсутствовать — вместо нее возникают аритмия, холодный пот, резкая слабость и падение давления.

«Первым средством в такой ситуации является аспирин в дозе от 50 до 300 мг. Он реально может предотвратить развитие инфаркта. А не нитроглицерин, потому что нитроглицерин при низком давлении может усугубить состояние», — подчеркивает врач.

Нитроглицерин снимает спазм сосудов, но спазм — не основной механизм коронарной недостаточности. Для экстренной помощи также можно использовать комплексные капли с нитроглицерином и экстрактами трав (раньше они назывались капли Вотчала, сейчас есть аналоги). Их принимают под язык — они действуют быстро. Однако перед применением любых лекарств необходима консультация со специалистом.

«Но если у человека холодный пот и слабость — признаки низкого давления, — нитроглицерин нужно использовать с осторожностью», — добавил Невокшанов.

Кроме того, после эпидемий гриппа растет количество не только инфарктов, но и инсультов. «Поэтому пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями я призываю обязательно вакцинироваться — они в группе риска», — говорит врач.

Если вы уже заболели, важно быстро поставить диагноз. Сегодня можно использовать экспресс-тесты, которые определяют несколько вирусов сразу. «Если тест положительный на грипп, можно сразу начинать прием осельтамивира. Он реально облегчает течение болезни, что особенно важно для сердечников», — объясняет Невокшанов.

Врач также назвал простые правила, как пережить зиму без потерь.

  1. Избегайте экстремальных нагрузок. Купание в проруби для неподготовленного человека может быть фатальным из-за резкого спазма сосудов. Закаляйтесь постепенно.
  2. Контролируйте питание. Минимизируйте жирную и соленую пищу. Переедание также нагружает сердце, может спровоцировать проблемы с желчным пузырем, которые, в свою очередь, ухудшают кровоснабжение сердца (холецистокардиальный синдром).
  3. Дозируйте физический труд. Не пытайтесь перекопать участок или расчистить весь снег за раз. Делайте перерывы, распределяйте нагрузку.
  4. Будьте готовы к экстренной ситуации. Носите с собой аспирин, знайте алгоритм действий при сердечном приступе.
  5. Не пренебрегайте вакцинацией от гриппа и своевременным лечением ОРВИ.

Ранее врач объяснил, как правильно играть в снежки, чтобы не сломать руку.
 
