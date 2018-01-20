Twitter сообщил о тысяче аккаунтов с «российской пропагандой»

Администрация Twitter заявила об обнаружении еще тысячи аккаунтов, в которых во время президентских выборов в США публиковалась «политическая реклама, оплаченная из России».

Всего Twitter подозревает в «российской пропаганде» почти 4 тысячи аккаунтов.

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С социальной сети добавили, что намерены уведомить 677,775 тыс. пользователей о том, что они ретвитили и лайкали записи в «пропагандистских» аккаунтах.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о покупке Россией рекламы в Facebook.