Сотрудникам Белого дома запретили пользоваться личными телефонами

Белый дом запретил своим сотрудникам использовать личные мобильные телефоны во время работы в Западном крыле. Об этом сообщает Bloomberg.

«Безопасность и целостность технологических систем в Белом доме являются приоритетом для администрации [президента США Дональда] Трампа», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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По ее словам, запрет вступает в силу со следующей недели и коснется в том числе гостей Западного крыла. Сандерс отметила, что сотрудники смогут решать личные вопросы через служебные устройства.

В октябре СМИ писали, что хакеры могли взломать телефон главы аппарата Белого дома Джона Келли.