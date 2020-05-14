«На кону мое здоровье»: работники Tesla недовольны Илоном Маском

Несмотря на запреты властей, Илон Маск все же открыл фабрику Tesla в калифорнийском Фремонте, чтобы продолжить производство электрокаров. Из-за вспышки коронавируса округ Аламида ввел режим самоизоляции, который продлится минимум до 31 мая, но миллиардер заявил о том, что карантинные меры нарушают право американцев на свободу передвижения, и назвал решение местных властей «фашизмом».

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Заручившись поддержкой президента США Дональда Трампа, Маск вновь запустил завод Tesla, возобновив операции в обычных объемах. Бизнесмен одержал победу, получив то, чего хотел, но при этом оставил без внимания желания и намерения своих сотрудников.

Как сообщает CNBC, некоторые работники завода Tesla не обрадовались, узнав о том, что им предстоит вернуться на свои рабочие места.

Несмотря на то, что они наконец могут получать зарплату, как раньше, многие из них не готовы рисковать здоровьем ради денег.

Одна из сотрудниц завода, 25-летняя Джессика Наро рассказала изданию, что является единственным кормильцем в семье, из-за чего боится подхватить коронавирус. Когда она узнала о том, что ее вызывают на работу, она сразу подумала о том, что это может быть небезопасно. Еще больше Наро боится передать вирус своему 6-летнему сыну, который имеет серьезное заболевание, усугубляющее течение COVID-19.

Девушка думала, что имеет право самостоятельно выбрать, в какой момент ей будет комфортно вернуться к работе. Об этом четко говорится в письме Илона Маска сотрудникам: «Если вы не готовы сейчас вернуться, пожалуйста, не считайте себя обязанными делать это».

Однако в реальности все оказалось совсем не так.

Менеджер Наро заявил ей по телефону, что, если она не вернется на рабочее место, то может попасть под увольнение.

На электронную почту сотрудницы пришло совсем другое официальное письмо, в котором не говорится о потенциальном увольнении, но отмечается, что в случае отказа прийти на фабрику, она будет лишена страховки по безработице, а на время нахождения дома ей придется взять неоплачиваемый отпуск.

36-летний Карлос Габриэль рассказал CNBC, что HR-отдел заверил его в том, что он не потеряет свое место, если откажется возвращаться. Тем не менее, если он не вернется на фабрику, то лишится выплат, которые сотрудники Tesla получали на время карантина.

По мнению Габриэля, потеря денег не стоит его здоровья.

«Даже думать не буду. Я считаю, что моя жизнь имеет большую ценность. Вы просите меня выйти из дома и рисковать своим здоровьем? По-вашему, это свобода?», — спрашивает мужчина.

Сотрудник, работающий на конвейере Model 3, пожелавший остаться анонимным, заявил о том, что его руководство пригрозило лишить его «карантинных» выплат, если он не явится на работу в понедельник. Он принял решение отказаться.

«Я скорее поверю тому, что говорят доктора, чем тому, что говорит Илон», — заявил работник фабрики.

Другой сотрудник, также не пожелавший раскрыть свое имя, сообщил о том, что ему придется вернуться на свое рабочее место вопреки всему.

«У некоторых из нас просто нет выбора. Это выглядит так, как будто нас заставляют против нашей воли», — заявил собеседник издания.

По его словам, базовые меры предосторожности, которые обязаны соблюдать все сотрудники, включают в себя частое мытье рук, прикрывание рта рукой при чихании и соблюдение дистанции в 1,8 метра от других людей.

«Тяжело находиться на таком расстоянии от коллег. У нас тут производство. Тут огромное количество людей», — отметил работник Tesla.

Известно, что Илон Маск направил всем сотрудникам письмо, в котором поблагодарил всех тех, кто продолжает трудиться на благо Tesla.

«Я просто хочу выразить вам благодарностью за усердную работу. Как здорово видеть, что фабрика оживает, и вы тоже к этому причастны! Честный труд, направленный на создание товаров или предоставление услуг другим, чрезвычайно почетен. Я гораздо больше уважаю человека, который гордится тем, что делает хорошую работу, независимо от его профессии, чем какого-то богатого или знаменитого человека, который не делает ничего полезного», — говорится в письме.

Это письмо воодушевило не всех.

56-летний Брэнтон Филлипс заявил о том, что не вернется на работу, пока действует режим самоизоляции. Его жена находится в зоне риска, и он не собирается подвергать ее опасности.

«Я не пытаюсь увиливать от работы. Мне нужно работать и я хочу работать, но на производстве и так высокий уровень стресса, чтобы еще беспокоиться о коронавирусе. На кону здоровье людей, это не какая-то ерунда, вроде нарушения Илоном условий труда. На кону жизни», — считает Филлипс.