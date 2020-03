Без апокалипсиса и рукопожатий: чего нас лишил коронавирус

Вместе с распространением коронавируса растет список мероприятий, которые были отменены. Чтобы зафиксировать то, чего мы лишились из-за карантинных мер, редактор портала The Verge Тиси Соттек создал сайт под названием «Is It Cancelled Yet?», на котором перечисляет все, что было отменено из-за COVID-19.

С момента своего запуска 3 марта ресурс посетили свыше одного миллиона раз.

При заходе на сайт можно увидеть список того, что уже было отменено, а также того, что еще остается в силе.

Так, по данным «Is It Cancelled Yet?», из-за коронавируса отменили IT-мероприятия Microsoft Build, E3, Google I/O, SXSW, TED Conference, GDC, Mobile World Congress, Facebook F8 и несколько других.

В списке можно найти спортивные состязания Главной лиги бейсбола США, НХЛ и НБА, а также автосалоны в Женеве и Нью-Йорке. Пандемия также отменила шоу на Бродвее, закрыла Диснейленд и поставила под угрозу практически все музыкальные туры в мире.

Распространение COVID-19 привело к отказу от «шведского стола» в ресторанах при казино Лас-Вегаса, а также лишило прихожан радости видеть воочию Папу Римского, который отменил все публичные аудиенции.

В список Соттека также попали более абстрактные вещи, например запрет на мероприятия с большим количеством человек, рукопожатия и объятия.

Кроме того, на сайте можно увидеть, что в реестр отмененных мероприятий попал и конец света — эта строчка дополнена видеофрагментом из кинофильма «Тихоокеанский рубеж», где герой Идриса Эльбы заявил о том, что он «отменяет апокалипсис».

Также на сайте можно узнать, какие мероприятия пока еще остаются в силе, несмотря на угрозу заражения. К ним относятся фестиваль Burning Man, конференция от Apple WWDC, Олимпийские игры-2020 и Comic-Con в Сан-Диего. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не запретила так называемый «фистбамп» — удар костяшками кулаков, являющийся альтернативным приветствием.

По словам автора сайта, это ресурс был создан в качестве убежища от больших объемов информации и кричащих заголовков.

«Многие текущие новости пугают и путают людей, а теперь моя цель — предоставить некоторую полезную информацию, одновременно поднимая настроение людям. Многие люди, посетившие мой сайт, сообщили мне, что улыбнулись, увидев на нем пару шуток», — рассказал Соттек.

Создание сайта заняло всего 15 минут, но теперь Соттек тратит по часу в день, выискивая новый контент для него.

Журналист предупредил, что его проект не является единственно правильным источником информации о коронавирусе, но на текущий момент это единственный ресурс в интернете, где можно узнать, какова ситуация с рукопожатиями в мире.

Известно, что к 13 марта эпидемия коронавируса настигла 118 стран мира. Всего заражены 133 128 человек. При этом скончались в результате инфицирования 4 967 человек, выздоровели — 70 352 пациента.