Досталось и Apple: названа причина смертельной аварии Tesla

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) представил результаты двухлетнего расследования смертельной аварии с участием автомобиля Tesla, в ходе которой погиб водитель электрокара, — 38-летний инженер Apple Уолтер Хуан. Известно, что автопилот машины дал сбой, в результате чего она врезалась в бетонный отбойник. Семья погибшего подала в суд на Tesla, утверждая, что именно ошибка автопилота стала причиной ДТП.

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Однако у регулятора нашлись претензии не только к несовершенным алгоритмам Tesla, но и к Apple. Оказалось, что во время аварии Уолтер Хуан играл на своем iPhone в мобильную игру. При этом правилами использования беспилотного автомобиля настоятельно не рекомендуется убирать руки с руля и отвлекаться от дорожной ситуации.

Председатель NTSB Роберт Сумвальт в ходе слушаний заявил, что Tesla должна подробнее объяснять своим клиентам, как работает система автопилота, и что на настоящий момент она не является адекватной заменой водителю.

«Нельзя купить машину, которая ездит самостоятельно», — сделал вывод Сумвальт.

В правилах Tesla указано, что водитель должен следить за дорогой, в том числе во время перестроения и набора скорости. Однако регулятор считает, что компания Илона Маска, продавая свои электрокары, не уведомляет покупателя о том, что беспилотный автомобиль не может быть безопасным транспортным средством без пилота.

На слушаниях Национального совета по безопасности на транспорте часть рекомендаций и требований была направлена и в адрес Apple. Установлено, что Уолтер Хуан играл в мобильную игру на одном из принадлежащих ему смартфонов iPhone. Несмотря на то что NTSB считает Tesla ответственной за смертельную аварию, агентство добавило, что водитель отвлекся на игру и не смог среагировать, когда автомобиль начал опасный маневр.

Роберт Сумвальт обвинил Apple в том, что у компании нет четкой политики использования электронных устройств среди своих сотрудников.

«Apple — никакой не лидер. Они отстают. У них нет такой политики», — заявил председатель NTSB.

Нацсовет порекомендовал Apple и другим производителям смартфонов внедрить «политику использования гаджетов для снижения отвлекаемости». При этом крайней мерой называется создание функции, которая будет отключать смартфон водителя во время управления транспортным средством — нечто похожее на «режим полета». В iPhone есть режим «Не беспокоить», созданный специально для водителей, но он включается вручную, а в то время как NTSB рассчитывает, что эта функция станет базовой для всех моделей телефонов и будет активироваться автоматически.

По данным недавнего исследования Reviews.org, свыше 75% респондентов признались в зависимости от собственных смартфонов. Свыше 50% участников опроса сообщил, что так или иначе смотрят на свой телефон во время вождения. При таких цифрах неудивительно, что водители беспилотных автомобилей в поездке часто отвлекаются на гаджеты.

Электронное устройство стало одной из причин другой смертельной аварии с участием автопилота.

В марте 2018 года беспилотный автомобиль Uber, в котором находился оператор, сбил женщину, переходящую дорогу со своим велосипедом в темное время суток. Известно, что водитель по имени Рафаэла Васкес в тот момент отвлеклась от дороги, так как смотрела видео на своем смартфоне. Когда Васкес наконец заметила пешехода, было уже поздно — автомобиль сбил женщину насмерть. После этого случая компания Uber Technologies временно прервала тестирование беспилотных автомобилей. Стало известно, что причиной аварии мог быть сбой в работе программного обеспечения. Как сообщалось, автомобиль «увидел» женщину, однако посчитал, что останавливаться из-за этого «препятствия» не стоит.