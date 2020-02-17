Тест не прошел: экран Galaxy Z Flip царапается как пластик

Во время презентации нового гибкого смартфона Galaxy Z Flip компания-производитель Samsung утверждала, что экран устройства выполнен из «ультратонкого стекла», что казалось настоящим прорывом на рынке. Ранее складные гаджеты выпускались лишь с пластиковыми дисплеями, что вызывало вопросы об их износостойкости.

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Стеклянный экран Galaxy Z Flip мог бы выгодно выделяться на фоне конкурентов, если бы не одно «но» — блогер Зак Нельсон провел тест на прочность нового гаджета и выяснил, что южнокорейский вендор что-то не договаривает насчет материала для дисплея.

Нельсон тестирует экраны устройств по десятибалльной системе. При этом на смартфонах, чей экран действительно выполнен из стекла, первые отметины начинают проявляться лишь на уровне 6. На уровне 7 можно увидеть уже более-менее глубокие царапины.

На экране Galaxy Z Flip остаются следы, начиная с уровня 2.

«У этого дисплея нет никакой защиты от царапин», — констатирует блогер, оставив отметину на экране ногтем большого пальца.

При этом корпус Galaxy Z Flip действительно выполнен из стекла и не царапается.

Зак Нельсон указал на то, что экран «раскладушки» Galaxy Z Flip по характеристикам похож на обычный пластик, так как ведет себя соответствующе именно этому материалу. В качестве еще одного доказательства он нагрел дисплей с помощью огня от зажигалки, после чего экран начал деформироваться — такая реакция не свойственна стеклу.

Как отмечает The Verge, Samsung был крайне категоричен насчет того, что экран Galaxy Z Flip выполнен именно из «ультратонкого стекла», что компания еще раз подтвердила в официальном заявлении.

Блогер, проводивший эксперимент, полагает, что Samsung использует гибридный пластмассовый полимер с микроскопическими вкраплениями стекла, что дает основания маркетологам Samsung продвигать Galaxy Z Flip как смартфон со «стеклянным» дисплеем.

Тем не менее, потенциальным покупателям стоит учесть, что «стекло» в экране скорее всего является лишь рекламной уловкой, и на прочность Galaxy Z Flip особенно не влияет.

Несколько дней назад на сомнительную прочность Galaxy Z Flip пожаловался один из пользователей социальных сетей. По его словам, он достал новый гаджет из коробки и сложил его пополам. После этого раздался характерный треск, а посередине экрана появилась трещина. В Samsung пошли на встречу юзеру и бесплатно заменили ему экран, который, якобы треснул из-за того, что до открытия коробки некоторое время провел на морозе. Как оказалось, при холодных температурах гибкие свойства экрана Galaxy Z Flip теряются, поэтому его необходимо перед использованием отогреть.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it's a flip phone and this happened. I heard the crack as well. cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d — Amir (@mondoir) February 14, 2020

Samsung Galaxy Z Flip был официально представлен 11 февраля 2020 года. Это складной телефон с гибким экраном, ставший второй попыткой южнокорейской компании выйти на рынок подобных устройств. Размер экрана нового гаджета составил 6,7 дюйма.

При этом сообщалось, что складной дисплей должен выдержать до 200 тысяч циклов сгибаний и разгибаний.

Galaxy Z Flip поставляется в комплекте с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, а также двойным аккумулятором на 3300 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, а также обратную беспроводную зарядку. В России Galaxy Z Flip можно приобрести по цене в 119 990 руб.