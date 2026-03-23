Шварценеггер приступил к жестким тренировкам для роли Конана: «Выкует себе тело»

78-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер приступил к жестким тренировкам для возвращения к своей роли в продолжении «Конана-варвара». Об этом сообщает New York Post.

Сообщается, что Шварценеггер прилагает больше усилий, чем когда-либо, и полон решимости вернуться на пик физической формы. Как уточнил осведомленный источник, для фильма критически важно, чтобы артист выглядел «как легендарный король варваров».

Проект, получивший название «Король Конан», разрабатывался десятилетиями. Его героем стал постаревший воин, который должен выйти на битву еще раз.

«Он выкует себе тело, чтобы снова взять на себя эту роль, несмотря ни на что! Неудача — это не вариант», — говорит источник.

Известно, что бодибилдер австрийского происхождения за свою карьеру сталкивался с травмами плеча, колена, локтя и тазобедренного сустава, пережил замену тазобедренного сустава. Ему был имплантирован кардиостимулятор после нескольких операций на открытом сердце.

Фильм Оливера Стоуна «Конан-варвар» вышел в 1982 году. Персонаж-варвар был придуман Робертом Ирвином Говардом в цикле повестей о Хайборийской эре, написанных в жанре фэнтези и издававшихся в 1930-е. В основу фильма о герое также легли комиксы о приключениях Конана.

Картина собрала в прокате $79 млн и сделала Шварценеггера настоящей голливудской звездой. Он также снялся в сиквеле 1984 года «Конан-разрушитель» и в том же году он сыграл Терминатора.

