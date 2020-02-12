Интеграция против экосистемы: чем отличается Apple от Samsung

Помимо четырех новых смартфонов, представленных на презентации Unpacked 2020, Компания Samsung продемонстрировала, как она собирается противопоставить себя главному конкуренту в лице Apple, сделав ставку на сотрудничество с другими технологическими гигантами.

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Так, в линейке Galaxy S20 голосовой помощник Bixby будет искать фильмы в Netflix, а также музыку в Spotify по голосовому запросу пользователя. Кроме того, ему будет доступен бонусный эксклюзивный контент.

Помимо прочего, гоночная игра Forza Street от Xbox Game Studios, принадлежащей корпорации Microsoft, дебютирует именно на смартфонах Galaxy.

Эти компании дополнили список брендов, с которыми Samsung устанавливает и расширяет сотрудничество.

В то же время компания Apple выбрала другой путь развития, выстраивая собственную экосистему — в 2019 году были запущены сервисы Apple Music, Apple TV+ и Apple Arcade, которые призваны в полной мере обеспечить владельца iPhone музыкой, сериалами и играми. Учитывая большое количество пользователей, уже имеющих на руках устройства на базе операционной системы iOS, сервисы от Apple изначально имеют широкую клиентскую базу.

Однако, основная сфера деятельности «яблочной» компании — это все-таки производство мобильных устройств, поэтому качество предлагаемых брендом услуг не всегда соответствует уровню рынка.

Как оказалось, оба подхода имеют место быть, однако в данной ситуации стоит обратить внимание на пользовательский опыт и удобство пользования гаджетами, считают эксперты в сфере мобильных технологий.



«Samsung очень последователен в том, что он делает. Стратегия компании всегда была простой — мы делаем «железо», но при этом не пытаемся хвататься за те сферы, которые не входят в нашу ключевую компетенцию. Samsung берет лучшее, что есть на рынке, и интегрирует это в свои продукты», — пояснил «Газете.Ru» ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом компания не ограничивает пользователя и не заставляет его пользоваться конкретными приложениями — на устройство можно скачать, что угодно.

«Если Apple замкнут только на себе и не отпускает своего пользователя, не давая ему смотреть по сторонам и видеть что-то еще хорошее, то Samsung наоборот. Они говорят — «смотрите, у нас есть все».

Мы делаем железку, а что вы будете с ней делать — это ваш выбор, и мы не хотим на него влиять.

Пользователи продукции Apple действительно очень сильно ограничены в правах во всех смыслах этого слова, и это принципиально другой подход компании», — заключил собеседник «Газеты.Ru».



Не всем компаниям удается выстроить свою экосистему, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Это под силу таким гигантам, как Google или Apple. Даже комплексные решения от Microsoft не пользуются достаточной популярностью.

Для выхода на сверхконкурентный североамериканский рынок Samsung было логичнее договориться о сотрудничестве с местными лидерами индустрии Spotify, Netflix и майкрософтовским Xbox», — заявил Миронюк «Газете.Ru».

«Считаем, что договоренности Samsung o сотрудничестве однозначно усиливают позиции корейской компании, так как грань между ее смартфонами и другими устройствами на ОС Android постепенно стирается. На первый план выходит качественный контент и совместные технологические решения, которые готовы предоставить только лидеры рынка», — сообщил эксперт.