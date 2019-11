Новый дешевый iPhone: что готовит Apple

Аналитик Barclays Блейн Кертис передал последние слухи об iPhone, производство и выпуск которых запланированы на 2020 год, сообщает портал MacRumors. Известно, что Кертис посетил производство подрядчиков Apple в Азии и поделился инсайдами о том, чего стоит ждать от Apple в следующем году.

Особый интерес представляет собой анонс смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE. С большой долей вероятности SE2 будет представлен широкой публике уже в марте 2020 года (что коррелируется с запуском модели SE в том же месяце в 2016 году).

По слухам, стоимость iPhone SE2 будет начинаться с $399 (около 25 тыс. руб. по текущему курсу).

Что же касается внешнего вида устройства, то он предположительно будет похож на iPhone 8. Также ожидается, что в iPhone SE2 будет механическая кнопка Touch ID, которая отсутствует в современных айфонах.

Так как SE2 считается бюджетной моделью, то она сможет похвастаться лишь одной задней камерой, а также LCD-дисплеем производства LG. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а внутренней — 64 ГБ либо 128 ГБ. Основу iPhone SE2 составит процессор A13, который также установлен в линейке iPhone 11.

Таким образом, на выходе пользователи получат гаджет средней ценовой категории, но с улучшенной производительностью. Правда, как отмечает аналитик портала 9to5Mac, мартовский аппарат по факту будет не эволюцией iPhone SE, а скорее новой версией «восьмерки». Впрочем, это вряд ли будет интересно потенциальным покупателям iPhone SE2 — по предварительным прогнозам, компания выпустит 2-4 млн устройств, рассчитывая на хороший спрос.

Кроме того, появилась дополнительная информация о готовящейся к выходу в сентябре 2020 года линейке iPhone 12.

Сообщается, что условные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ, присутствующих в iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max.

Помимо прочего, во флагманах следующего года может появиться 3D-камера, а также поддержка технологии 5G.

В сентябре этого года поползли слухи о том, что iPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4, который до сих пор многими воспринимается как самый красивый «яблочный» смартфон — об этом заявил аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями касательно продукции компании Apple. Тогда сетевой инсайдер Бен Гескин в своем твиттере выложил фото с концептом того, как мог бы выглядеть двенадцатый iPhone, унаследовавший внешний вид «четверки».

Here's two 'for fun' versions of iPhone 12 concept



- Aluminum unibody

- iPhone 4 style pic.twitter.com/a7JYh4NGG8 — Ben Geskin (@BenGeskin) November 23, 2019

«Мы прогнозируем, что дизайн iPhone 2020 года существенно изменится... Металлический каркас, а также переднее и заднее 2 2.5D стекло останутся на своем месте, но поверхность металлического каркаса будет похожа на дизайн, использующийся в iPhone 4», — говорится в отчете аналитика.

Мин-Чи Куо уверен, что обновленный айфон будет совершенно по-другому выглядеть, а также ощущаться в руке, но новые технологии производства потребуют существенных затрат — эксперт считает, что затраты компании на металлическую рамку и стеклянный корпус вырастут на 50-60% и 40-50% соответственно. При этом не исключено, что вырастет и цена устройства для потребителя.

В середине ноября стало известно, что Apple проведет незапланированную ранее декабрьскую презентацию — об этом свидетельствуют приглашения для прессы, которые были слиты в социальные сети.

Как следует из приглашений, мероприятие будет посвящено «нашим любимым приложениями и играм 2019 года». Оно намечено на 2 декабря.

Тэглайном презентации стала фраза: «Любимы миллионами. Созданы лучшими» [англ. Loved by millions. Created by the best].

Это мероприятие является максимально внезапным как для аналитиков, так и для прессы. Если речь действительно пойдет о самых популярных играх и приложениях, то ранее Apple выпускала обычный пресс-релиз, в котором перечисляла наименования и разработчиков. Теперь же, вероятно, компания хочет устроить некую церемонию награждения вместо штатного релиза. Что же касается презентации новых устройств, то эксперты считают маловероятным, что от 2 декабря следует ожидать каких-то «железных» анонсов.