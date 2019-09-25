Гибкость и открытость: как Huawei справляется с санкциями

5G не за горами

В новой линейке Huawei было представлено три смартфона: старшая модель – Mate 30 Pro, затем Mate 30= и премиальная Mate 30 RS Porsche Design. Презентация устройств состоялась в немецком Мюнхене, а ее ведущим стал Ричард Ю, глава потребительского бизнеса компании (Consumer Business Group).

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Одной из самых главных особенностей новых смартфонов стала уникальная система камер. Если в Mate 30 установлена тройная камера, которая стала уже неким трендом рынка, то в Mate 30 Pro задняя камера включает в себя сразу четыре модуля от Leica.

Внутри Mate 30 и Mate 30 Pro находится новый восьмиядерный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, созданный подразделением компании HiSilicon. По словам Ричарда Ю, это первый в мире 5G-процессор, который обеспечит пользователю полный доступ к возможностям высокоскоростной передачи данных после полномасштабного развертывания сетей пятого поколения.

Кроме того, смартфоны оснащены 5G-модемами. Учитывая, что, по прогнозам аналитиков, 5G станет драйвером рынка смартфонов уже к следующему году, Huawei серьезно настроен побороться за лидерство в этой сфере.

Huawei Mate 30 оснащен аккумулятором в 4200 мАч, а Huawei Mate 30 Pro — 4500 мАч. Кроме того, флагманы получили быструю зарядку, работающую на базе технологии Huawei SuperCharge. Мощность беспроводной зарядки составляет 27 Вт, проводной — 40 Вт.

Стоимость Huawei Mate 30 в Европе будет начинаться от €799, Huawei Mate 30 Pro — от €1099, а Huawei Mate 30 Pro с поддержкой 5G — от €1199. Сообщается, что цены для других странах, включая США и Россию, пока находятся в стадии согласования.

Удобство для всех

После того, как стало известно о санкциях США и внесении Huawei в черный список американского Минторга, многие аналитики предрекали китайскому производителю техники если не конец, то непростые времена. Дело в том, что ранее все смартфоны компании работали на операционной системе Google и имели в своем арсенале популярные во всем мире сервисы «корпорации добра» — поисковик, карты, электронная почта и другие. После того, как США официально запретили американским компаниям вести дела с Huawei, Google также вынужден ограничить свое сотрудничество с компанией.

Тем не менее, непохоже, что Huawei намерен сдаваться без боя. Смартфоны серии Mate 30 работают на основе операционной системы EMUI 10, фирменной оболочки Huawei, которая базируется на открытой версии ОС Android 10 Q. Это означает, что устройства глобального вендора будут вести себя, как все гаджеты с ОС Android и сохранят привычный пользовательский опыт.

Кроме того, одним из достоинств новых флагманов станет гибкая экосистема. В девайсах Huawei Mate 30 установлен магазин приложений AppGallery, с помощью которого можно скачать программы от разных разработчиков. При этом у российских пользователей появится дополнительное преимущество, так как через фирменный магазин они смогут скачать себе продукты от отечественныхпроизводителей , например, «Яндекса», Mail.Ru Group, Ozon.ru, Aviasales, Ivi.ru.

Более того, для тех, кто все-таки не представляет своей жизни без сервисов Google, смартфоны серии Huawei Mate 30 предоставляют возможность их скачать, или, например, пользоваться веб-версиями. Они будут работать точно так же, как и до введения американских санкций.

Что интересно, несмотря на ограничения со стороны Штатов, в России продажи Huawei демонстрируют стабильный рост. Так, в июле компания заняла в России первое место и удерживает лидерство уже двенадцать недель. При этом ведущей моделью Huawei на отечественном рынке остается премьера этой весны – камерафон Huawei P30 Pro, получивший за полгода немало наград, в том числе премию журнала о профессиональной фотографии TIPA.