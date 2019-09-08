«Тишина и сверчки»: зачем Instagram убрал лайки

Убрать счетчик

В фотохостинге Instagram начали тестировать отказ от лайков. Новая функция уже доступна ряду пользователей в семи странах мира: Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Японии.

Отмечается, что такое нововведение позволит избежать постоянного сравнения себя с друзьями, а также спасет пользователей от чувства зависти или неполноценности, если его публикации собирают меньше лайков, чем у других юзеров.

Несмотря на то, что новая функция пока проходит стадию тестирования, уже есть первые отзывы о ленте без счетчика. Так, 22-летняя жительница Канады Сара Робертс заявила Huffington Post, что ей по душе отсутствие лайков.

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«Лично мне нравится, что я не вижу счетчик. Это немного странно говорить, но я перестала сравнивать свой профиль с более крупными аккаунтами. Теперь я могу выбирать между тем, что нравится мне, и тем, что лайкают остальные. Мне кажется, Instagram и должен быть таким, а не площадкой, на которой мы рекламируем себя», — заявила Робертс.

Первым шагом по снижению зависимости пользователей от лайков стал формат «сториз», или «историй». По словам главы Instagram Адама Моссери, эта функция была специально создана для того, чтобы создать «пространство, где люди могли бы более свободно заниматься самовыражением». Как известно, в «сториз» нельзя ставить лайки, а сама публикация бесследно исчезнет спустя сутки.

Тем не менее, в Instagram решили не останавливаться и вовсе убрать лайки с платформы.

20-летний Кэм рассказал Huffington Post, что отказ от счетчика полностью поменял его пользовательский опыт. Раньше он расстраивался, если его публикации собирали мало лайков, и даже удалял некоторые посты, если считал их «неуспешными».

«Новая функция дает людям свободу вести свои аккаунты так, как они хотят, не думая о том, как получить больше лайков», — заявил Кэм. Тем не менее, добавил он,

многие пользователи наверняка расстроятся, когда потеряют лайки, так как их количество помогало осознавать, сколько они стоят.

Действительно, то, что хорошо обычному пользователю, то модному инфлюэнсеру — смерть.

Шоу без оваций

Инфлюэнсерами в Instagram называют тех людей, которым хочется подражать и чье мнение имеет значение для определенной аудитории. Это могут быть как знаменитости, построившие карьеру в другой сфере, так и блогеры, для которых Instagram является основной работой.

Несмотря на то, что многие инфлюэнсеры пока не замечают снижение своих доходов от рекламы из-за новой функции, сама идея об отказе от счетчика сильно их нервирует. Некоторые блогеры уже зафиксировали падение количества лайков и комментариев, так как алгоритмы теперь не приоритизируют их публикации. Кое-кто считает, что их охват и аудитория могут также снизиться.

«Я считаю, что лайки — неотъемлемая часть платформы. Но что я могу сделать? Я пользуюсь этим сервисом бесплатно», — заявила блогер Джесс Гроссман.

Инфлюэнсер Кейт Вейланд, которая прославилась фотографиями своей семьи в сочетающихся нарядах, заявила о том, что публикация поста, не собирающего тонны лайков, как прежде, стала для нее разочарованием. Кроме того, теперь она не может оценивать заинтересованность своей аудитории в том или ином контенте — как понять, что понравилось, а что нет, если нет лайков?

«Лайки — это мотивация. Все равно, что в конце представления ты не слышишь аплодисментов. Теперь там только тишина и сверчки», — сообщила Вейланд в интервью Business Insider.

Между тем агентства, которые работают с брендами и подписывают на них инфлюэнсеров, считают, что большой беды в отмене лайков нет — это лишь один из факторов, который показывает вовлеченность аудитории. Вместо того, чтобы гнаться за лайками, блогерам следует обратить больше внимания на «искренность» и «аутентичность», чтобы завоевать лояльность подписчиков.

Тем не менее, инфлюэнсеров такие аргументы не убеждают — страх потерять аудиторию для них слишком велик.

«Цель каждого художника — создать творение, которое увидят другие люди, — заявил Instagram-блогер Реза Джексон, — Любые ограничения этого угрожают нашему бизнесу».