«Перестали неделю назад»: Facebook признался в прослушке

Facebook тайно хранил аудиосообщения своих пользователей и платил подрядчикам, чтобы их расшифровывать, сообщает Bloomberg. При этом в пресс-службе компании утверждают, что занимались сбором данных лишь тех пользователей, которые дали на это согласие. Тем не менее, издание подчеркивает, что в политике конфиденциальности Facebook не прописано, что социальная сеть имеет доступ к голосовым сообщениям юзеров и отправляет их третьим лицам.

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Как объяснили в компании, сбор и дешифровка информации осуществлялась для улучшения работы систем распознавания звуков. При этом Facebook указала на тот факт, что «приостановила» эту практику около недели назад.

Некоторые подрядчики, которые занимались транскрибированием аудио, рассказали Bloomberg, что чувствуют, что занимались чем-то неэтичным, так как социальная сеть не уведомила пользователей об этой процедуре.

Компания Facebook и ее практики, зачастую нарушающие приватность пользователей, находятся под пристальным вниманием американских властей. В прошлом месяце социальной сети пришлось выплатить беспрецедентный штраф в размере $5 млрд в пользу Федеральной торговой комиссии (FTC) США за нарушение соглашения — компания пообещала не передавать личные данные пользователей третьим лицам, но нарушила обещание в ходе скандала с Cambridge Analytica.

Предполагается, что Facebook решила отказаться от записи личных разговоров и их расшифровки неделю назад, когда в похожий скандал оказалась втянута компания Apple. На производителя гаджетов подали в суд из-за прослушки голосовых запросов для ассистента Siri.

Иск подал резидент калифорнийского Сан-Хосе, который утверждает, что купертиновцы нарушили действующий в штате закон, который запрещает записывать разговоры без согласия участников.

Кроме того, истец обвиняет Apple во лжи конгрессу США, когда она давала письменные показания о своей политике приватности. Тогда у компании спросили, может ли iPhone записывать разговоры владельца без предварительного четкого аудио-триггера. Apple ответила, что для включения микрофона требуется команда «Привет, Siri» (англ. Hey Siri).

Тем не менее, в иске говорится о том, что Siri становится активной «буквально от чего угодно», включая звук молнии или взмах руки.

Оказалось, что Apple действительно прослушивала разговоры пользователей с целью улучшения качества работы Siri, но в политике приватности, как у Facebook, отсутствует четкое указание на то, что компания имеет право этим заниматься.

Вскоре после того, как эту историю подхватила пресса, Apple заявила о приостановлении программы контроля качества Siri, а также разрешила пользователям самим выбирать, предоставлять свои записи для анализа или нет. Тем не менее, это не спасло компанию от судебного иска.

В июле также стало известно о другом нарушении приватности со стороны компании из Кремниевой долины. Бельгийскому вещателю VRT NWS удалось получить доступ к тысяче аудиозаписей, на которых люди разговаривают с помощником Google Assistant, принадлежащем одноименной компании.

По данным VRT NWS, «корпорация добра» специально нанимала независимых подрядчиков, которые слушали и транскрибировали аудио, записанное голосовым помощником.

После того, как эту историю осветили в зарубежных СМИ, представителю Google пришлось признаться в том, что компания действительно прослушивала пользователей, но делала это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

Кроме того, в апреле сообщалось о том, что сотрудники Amazon не только записывают разговоры пользователей с голосовым помощником Alexa, но и прослушивают их, а впоследствии выкладывают в интернет, чтобы над ними посмеялись. Кроме того, некоторые пользователи Alexa жаловались на то, что помощник сначала записал их речь, а потом по ошибке рассылал ее друзьям юзера. В незаконной прослушке также уличили компанию Microsoft, которая записывала разговоры как с виртуальным помощником Cortana, так и в рамках приложения Skype.