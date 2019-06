Мучительная смерть? На что Трамп обрек Huawei

Удержаться на плаву

Сформировавшийся триумвират ведущих глобальных вендоров — Apple, Samsung, Huawei — скорее всего, скоро распадется. Произойдет это по воле одного человека, а именно президента США Дональда Трампа, который 15 мая подписал распоряжение, вводящее в стране режим чрезвычайной экономической ситуации и запрещающее американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности.

Наибольший удар это распоряжение нанесло по китайской Huawei.

Причем, не только по телекоммуникационному подразделению, но и по Huawei Consumer Business Group (CBG), занимающейся производством смартфонов. Американские партнеры Huawei в лице Google, Qualcomm, Intel, Microsoft, Facebook, британской ARM, Xilinx, Broadcom и многих других были вынуждены выполнить распоряжения государственных ведомств США и объявили о сворачивании своего сотрудничества с Huawei.

Как такая «балканизация технологий» скажется на обычных пользователях? Первые комментарии отраслевых экспертов были очень пессимистичны, однако спустя некоторое время тон сообщений изменился. «Газета.Ru» опросила нескольких российских экспертов, и почти все они заявили, что мобильный бизнес Huawei уцелеет, несмотря на санкции.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что запас прочности Huawei достаточно велик: «Они выпустили в первые два квартала 2019 года очень много аппаратов. Этого запаса хватит, чтобы продавать их до осени, а уже осенью должна быть представлена их собственная мобильная операционная система.

В Huawei допускали возможность такого развития событий и с 2012 работали над своей ОС.

Это универсальная система, которая может устанавливаться не только на смартфоны, но и на телевизоры, персональные компьютеры, носимую электронику».

По мнению руководителя информационно-аналитического агентства TELECOM DAILY Дениса Кускова, Huawei сумеет сохранить мобильный бизнес.

«Компании уровнем ниже были бы однозначно раздавлены. Но у Huawei есть запас прочности и возможности. Главное, чтобы не пошла цепная реакция санкций по миру. В Европе, например», — считает эксперт.

Первая технологическая война

На первый взгляд кажется, что произошедшее с Huawei — это начало нового типа войны, войны технологической, которая меняет привычный экономический ландшафт. До сегодняшнего дня глобализация и международное разделение труда имели довольно четкую структуру. Если говорить о мобильной индустрии, то Google развивал Android, ARM разрабатывала процессорную архитектуру, Huаwei и другие вендоры делали смартфоны, Ericsson и Cisco производили телекоммуникационное оборудование. Теперь же Huаwei, а возможно и другие китайские компании будут вынуждены самостоятельно заниматься полным циклом разработки и производства, чтобы обезопасить себя от санкционных рисков.

В связи с этим открывается окно возможностей, которое может подстегнуть конкуренцию на мобильном рынке.Если Huawei создаст новую мобильную экосистему, то это действительно может изменить весь мобильный рынок. Операционная система HongMeng OS, скорее всего, будет представлена уже осенью 2019 года. 14 июня вице-президент Huawei Эндрю Уильямсон заявил, что компания находится в процессе регистрации товарных знаков для новой ОС. По данным компании China Daily,

Huawei уже начала производство смартфонов для тестирования новой операционный системы.

Президент Huawei Consumer Business Group Ричард Ю подтвердил China Daily, что новая мобильная ОС будет доступна пользователям в максимально короткие сроки, самое позднее — следующей весной.

При этом у Huawei есть много возможностей для создания собственной экосистемы. Компания самостоятельно, хотя и по лицензии ARM, производит процессоры и многие другие компоненты, а также является лидером в области разработки мобильных сетей 5G.

Важно, что у Huawei уже имеется собственный магазин приложений — Huawei AppGallery, а в сети появились сообщения разработчиков о том, что компания активизировала усилия для его наполнения популярными приложениями.

По данным компании, с AppGallery скачивают приложения 270 млн пользователей ежемесячно, а сообщество разработчиков включает 560 тыс. участников.

Основатель и СEO мобильного сервиса и приложения NumBuster Евгений Гнутиков заявил «Газете.Ru», что в анонсированной мобильной ОС от Huawei нет никаких препятствий для работы на ней приложений, уже написанных для Android.

«Никаких сложностей с этим мы не видим, так как приложения, оптимизированные под актуальную версию Android, будут нативно работать и в HongMeng OS без дополнительных усилий с стороны разработчиков. Единственное, что может осложнить нам жизнь, то это затягивание конфликта вендора и американских регуляторов .Тогда вероятен сценарий, когда нам придется разделить разработку под Huawei и для остальных вендоров устройств, так как последние продолжат получать обновления Google Android, а там будут новые возможности и новые ограничения», — пояснил Гнутиков.

Впрочем, не стоит забывать, что до Huawei такие компании, как Samsung, Microsoft, RIM, Palm уже пытались создать мобильные экосистемы на базе собственных ОС, но потерпели неудачу, не выдержав конкуренции с Android и iOS. Вообще конкуренция на этом уровне в IT-индустрии складывается с трудом. По многим причинам этот рынок склонен к естественной монополизации.

Примеров много: Android и iOS для мобильных устройств, Windows и Mac OS для ПК, мобильная процессорная ARM-архитектура, десктопная x86-архитектура, один, по сути, монопольный поисковик Google, облачные сервисы Amazon, Microsoft и Google, процессоры от Intel и AMD.

В этих сферах мы видим одну, две, максимум три компании, контролирующие свои рыночные ниши.

До сих пор такое положение вещей считалось естественным, но вынужденное изменение статус-кво может привести к существенному увеличению вложений в R&D cо стороны компаний и к настоящей технологической гонке.

Чего ждать в будущем

Если делать прогнозы на более долгий срок, то по пути Huawei могут проследовать и другие компании. Ресурсов и опыта для реализации такой бизнес-модели у китайских компаний вполне хватает. Та же Xiaomi или BBK (c брендами Oppo, Vivo, One Plus) в состоянии реализовать экспериментальные проекты и запустить свои собственные экосистемы на основе OpenSource версии Android.

Напомним, 21 мая Goоgle заявила, что уже проданные смартфоны Huawei будут корректно работать со всеми сервисами Google, а также в течение 90 дней получать абсолютно все обновления Android. Но ситуация уже изменилась.

Административно-бюджетное управление Белого дома определило срок для исполнения запретов для американских компаний, которые вели бизнес с Huawei — он составит два года.

Такой срок можно трактовать двояко. С одной стороны, это время, за которое американские компании должны найти альтернативу Huawei. С другой, это время можно расценивать как срок, в течение которого Huawei и китайские власти попытаются снять американский бан, тем более в ноябре 2020 года грядут очередные выборы президента США.

Google, для которой этот конфликт c Huawei совершенно не выгоден, также может продлить срок получения обновлений на устройства китайского производителя. Но даже если Huawei удастся разрешить все свои противоречия с правительством США, очевидно, что в дальнейшем она не будет складывать все яйца в одну корзину, так что появление на рынке новой мобильной экосистемы — практически решенный вопрос.