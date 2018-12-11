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Торговая война: Китай мстит Apple за Huawei

В Китае запретили Apple продавать iPhone

Китайский суд постановил запретить компании Apple продавать семь моделей iPhone на территории КНР — причиной этому является продолжающийся патентный спор между «яблочным» брендом и поставщиком микросхем Qualcomm. Тем не менее, многие аналитики полагают, что запрет на американские гаджеты является своеобразной местью за арест финансового директора китайской компании Huawei, которая была задержана на прошлой неделе.

Айфонам перекрыли кислород

Суд в КНР наложил запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple — iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Сообщается, что американская компания нарушила патентные права производителя процессоров и микросхем Qualcomm, что и привело к изъятию гаджетов из продажи в Китае.

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Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд. По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав.

Теперь Apple планирует подать апелляцию на решение суда и добиться его отмены.

«Попытка Qualcomm ввести запрет на нашу продукцию — это еще один отчаянный шаг со стороны компании, чьи незаконные действия расследуют регуляторы по всему миру.

Все модели iPhone остаются доступными для наших китайских покупателей. Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, включая тот, который уже был признан недействительным. Мы будем использовать все имеющиеся у нас юридические возможности», — говорится в официальном заявлении Apple.

На фоне сообщений о возможном запрете продаж iPhone в Китае акции Apple упали на 3%, но уже на следующий день выросли на 0,7%. Аналитики отмечают, что даже если решение суда вступит в силу, «яблочный» бренд не так много от этого потеряет — Apple поставляет в Китай около 18% своей продукции. Кроме того, судебное решение не затрагивает новейшие модели iPhone — XS, XS Max и XR, а в своих финансовых прогнозах Apple делает ставку именно на них.

«Поджог собственного дома»

Многие эксперты считают, что время для судебного решения от китайского суда выбрано не случайно — ведь на прошлой неделе по запросу Штатов была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Причиной задержания якобы стало нарушение китайской компанией антииранских санкций, введенных президентом США. Теперь женщине грозит экстрадиция в Америку.

В китайском МИДе уже пообещали Канаде «серьезные последствия», если власти страны не освободят Мэн Ванчжоу. КНР настаивает на освобождении задержанной сотрудницы компании Huawei, обеспечении ее интересов и прав. В противном случае Оттаве «придется нести полную ответственность», заявило министерство иностранных дел Китая.

Как отмечает »Би-би-си», китайские власти давно ощущают дискриминацию своих крупных техкомпаний на американском рынке — в частности, это касается и Huawei, которая является одним из ближайших конкурентов Apple. Несмотря на то, что их годовые доходы пока сильно различаются ($266 млрд у Apple против $100 млрд у Huawei), китайский вендор уже смог обогнать «яблоко» по объемам продаж в мире, уступая только южнокорейцам из Samsung.

Несмотря на отсутствие прямой связи между арестом Мэн Ванчжоу и запретом продаж iPhone, судебное решение по делу Qualcomm очень напоминает игру мускулами со стороны Китая.

Это подтверждает и материал, посвященный задержанию финдиректора Huawei, в одной из крупнейших китайских газет Global Times.

«Попытка Вашингтона задушить Huawei больно отразится на нем самом. Запрет на китайскую продукцию от компаний, как Huawei, изолирует США от цифровой экономики будущего», — гласят заголовки издания.

Тем не менее, хоть Apple и попала под горячую руку китайских властей, вероятность прекращения сотрудничества с американской компанией на фоне ухудшения отношений не так уж вероятна.

Дело в том, что «яблочный» бренд производит большую часть своих гаджетов именно на территории Китая, тем самым обеспечивая для граждан Китая около 4,8 млн рабочих мест.

«У них [Apple] есть связи с китайским правительством, так как компания является крупным работодателем. Вредительство в адрес Apple будет похоже на поджог собственного дома», — считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ивс.

Сама Apple пока не предоставила официальный комментарий касательно ситуации с вероятными китайскими санкциями.