Торговая война: Китай мстит Apple за Huawei

Айфонам перекрыли кислород

Суд в КНР наложил запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple — iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Сообщается, что американская компания нарушила патентные права производителя процессоров и микросхем Qualcomm, что и привело к изъятию гаджетов из продажи в Китае.

Реклама

Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд. По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав.

Теперь Apple планирует подать апелляцию на решение суда и добиться его отмены.

«Попытка Qualcomm ввести запрет на нашу продукцию — это еще один отчаянный шаг со стороны компании, чьи незаконные действия расследуют регуляторы по всему миру.

Все модели iPhone остаются доступными для наших китайских покупателей. Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, включая тот, который уже был признан недействительным. Мы будем использовать все имеющиеся у нас юридические возможности», — говорится в официальном заявлении Apple.

На фоне сообщений о возможном запрете продаж iPhone в Китае акции Apple упали на 3%, но уже на следующий день выросли на 0,7%. Аналитики отмечают, что даже если решение суда вступит в силу, «яблочный» бренд не так много от этого потеряет — Apple поставляет в Китай около 18% своей продукции. Кроме того, судебное решение не затрагивает новейшие модели iPhone — XS, XS Max и XR, а в своих финансовых прогнозах Apple делает ставку именно на них.

«Поджог собственного дома»

Многие эксперты считают, что время для судебного решения от китайского суда выбрано не случайно — ведь на прошлой неделе по запросу Штатов была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Причиной задержания якобы стало нарушение китайской компанией антииранских санкций, введенных президентом США. Теперь женщине грозит экстрадиция в Америку.

В китайском МИДе уже пообещали Канаде «серьезные последствия», если власти страны не освободят Мэн Ванчжоу. КНР настаивает на освобождении задержанной сотрудницы компании Huawei, обеспечении ее интересов и прав. В противном случае Оттаве «придется нести полную ответственность», заявило министерство иностранных дел Китая.

Как отмечает »Би-би-си», китайские власти давно ощущают дискриминацию своих крупных техкомпаний на американском рынке — в частности, это касается и Huawei, которая является одним из ближайших конкурентов Apple. Несмотря на то, что их годовые доходы пока сильно различаются ($266 млрд у Apple против $100 млрд у Huawei), китайский вендор уже смог обогнать «яблоко» по объемам продаж в мире, уступая только южнокорейцам из Samsung.

Несмотря на отсутствие прямой связи между арестом Мэн Ванчжоу и запретом продаж iPhone, судебное решение по делу Qualcomm очень напоминает игру мускулами со стороны Китая.

Это подтверждает и материал, посвященный задержанию финдиректора Huawei, в одной из крупнейших китайских газет Global Times.

«Попытка Вашингтона задушить Huawei больно отразится на нем самом. Запрет на китайскую продукцию от компаний, как Huawei, изолирует США от цифровой экономики будущего», — гласят заголовки издания.

Тем не менее, хоть Apple и попала под горячую руку китайских властей, вероятность прекращения сотрудничества с американской компанией на фоне ухудшения отношений не так уж вероятна.

Дело в том, что «яблочный» бренд производит большую часть своих гаджетов именно на территории Китая, тем самым обеспечивая для граждан Китая около 4,8 млн рабочих мест.

«У них [Apple] есть связи с китайским правительством, так как компания является крупным работодателем. Вредительство в адрес Apple будет похоже на поджог собственного дома», — считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ивс.

Сама Apple пока не предоставила официальный комментарий касательно ситуации с вероятными китайскими санкциями.