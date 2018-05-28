«Мы даже Instagram закрыть не можем»: глава СКР призвал к блокировкам

Террористы любят селфи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей заявил о необходимости «закрыть Instagram» на территории России. Об этом сообщает РБК.

Реклама

По словам Бастрыкина, с помощью Instagram был совершен теракт в Санкт-Петербурге — когда 3 апреля 2017 года смертник совершил подрыв в питерском метро.

Он привел в пример Турцию, в которой вместо крупных социальных сетей и поисковых систем есть свои информационные ресурсы для детей.

«А мы даже Instagram закрыть не можем», — заявил глава СКР, добавив, что процедура блокировки ресурсов в России на текущий момент является «формально долгой».

«Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — заключил Александр Бастрыкин.

«Газета.Ru» направила запрос во внешнюю пресс-службу Instagram в России, но, как выяснилось, отечественным инста-блогерам пока рано волноваться — руководитель Следственного комитета оговорился и перепутал Instagram с Telegram.

«Среди проблем, на которые также особо следует обратить внимание, Председатель СК России обозначил необходимость создания условий для обеспечения информационной безопасности детей. Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Мессенджер Павла Дурова Telegram действительно ранее обвиняли в «содействии» террористам — якобы совершенная система оконечного шифрования позволяет злоумышленникам спокойно обмениваться информацией и планировать теракты, не опасаясь того, что их переписку перехватят спецслужбы.

Впервые о связи Telegram и апрельского теракта в Санкт-Петербурге заговорили в июне 2016 года.

Тогда Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявил о том, что террористы «активно пользовались» мессенджером во время подготовки преступления.

«В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», — говорилось в сообщении ЦОС.

На обвинения в адрес Telegram отреагировал его создатель Павел Дуров. «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением. К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов», — заявил бизнесмен.

По его словам, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны, но никак не снизит риски новых терактов.

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — заключил Дуров.

Блокировки — не панацея

К сожалению, эти доводы никак не подействовали на ФСБ. Ведомство потребовало от Telegram предоставить доступ к переписке подозреваемых в теракте, на что получило отказ от руководства мессенджера.

Как ранее не раз упоминал Павел Дуров, в приложении отсутствует техническая возможность передать ключи для декодирования переписки отдельных пользователей — чтобы выполнить требования Федеральной службы безопасности, придется снять защиту для всех.

Отказ от сотрудничества привел к тому, что в апреле 2018 года Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на всей территории России. С тех пор доступ к мессенджеру ограничен Роскомнадзором, но в целом россияне продолжают пользоваться опальным приложением —

по данным аналитиков за месяц блокировки активная аудитория Telegram снизилась всего на 7%.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что в ведомстве рассчитывают на успех в полной блокировке мессенджера, но не смог назвать конкретные сроки, когда это произойдет. Кроме того, до конца года должна завершиться проверка социальной сети Facebook, которой, в случае серьезных нарушений, тоже потенциально грозит блокировка в России.