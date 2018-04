Процесс запущен: Роскомнадзор требует блокировки Telegram

Роскомнадзор обратился в Таганский суд города Москвы с требованием заблокировать мессенджер Telegram на всей территории России, сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Газету.Ru». Заявление датируется 6 апреля 2018 года.

Ведомство решило пойти на такие меры из-за нежелания создателя Telegram Павла Дурова сотрудничать с российскими властями и предоставить ФСБ ключи шифрования. Ранее руководство мессенджера направило письмо, в котором объяснило техническую невозможность выполнения требований Федеральной службы безопасности, но Роскомнадзор опроверг получение заявления.

Как сообщил Павел Чиков, руководитель группы «Агора», представляющей Telegram в судах, он пока не ознакомился с содержанием иска.

«На сайте Таганского суда такого дела пока нет. Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы.

Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — написал Чиков в телеграме.

Telegram vs. РКН

В мае 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности мессенджеров. Документ предлагал запретить анонимность в мессенджерах, вводя обязательную идентификацию пользователя оператором связи.

Под действие закона попадают мессенджеры, которые находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), формируемом Роскомнадзором. Для того, чтобы попасть в этот список, необходимо предоставить ведомству запрашиваемые данные, после чего мессенджер может продолжать свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации.

Кроме того, согласно «закону Яровой», ОРИ обязаны предоставлять по специальному запросу ФСБ ключи, которые дают доступ к переписке определенных пользователей.

В июне 2017 года Telegram был внесен в список ОРИ, но Павел Дуров несколько раз подчеркнул, что Telegram не предоставил и не будет предоставлять спецслужбам «ни бита информации» своих пользователей, так как это идет вразрез с самой идеей защищенного мессенджера. Пакет антитеррористических поправок депутата Яровой Дуров назвал «антиконституционным и технически нереализуемым».

Тогда руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обвинил Дурова в «нейтральности к террористам и преступникам», которые пользуются Telegram. Дело в том, что этот мессенджер считается одним из основных средств коммуникации международных террористических организаций благодаря наличию «секретных чатов», сообщения в которых невозможно расшифровать.

ФСБ России заявила, что Telegram в том числе использовался террористами при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

«Предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются террористы», — так прокомментировал Дуров ранние попытки заблокировать его мессенджер из-за привлекательности для экстремистов.

Кроме того, создатель Telegram заявил, что отказ от используемого оконечного шифрования поставит под удар не только террористов, но и обычных пользователей, которые станут беззащитными «от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников».

«Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ к переписке граждан России», — отметил Дуров, указывая на бесполезность блокировки в борьбе с терроризмом.

Так как руководство Telegram так и не выполнило требования ФСБ, мессенджер был оштрафован на сумму 800 тыс. руб. В связи с тем, что обжаловать решение суда не удалось, 20 марта 2018 года Роскомнадзор дал компании Павла Дурова 15 дней на исправление ситуации, пригрозив дальнейшими санкциями. По истечении этого срока Telegram не подчинился властям, в связи с чем был запущен процесс блокировки.

Фактов взлома не зафиксировано

Первый запуск Telegram состоялся в 2013 году. Сам Дуров рассказывает, что идея защищенного мессенджера пришла ему в голову за два года до этого, как к нему в квартиру пришли вооруженные спецназовцы. После этого инцидента он тут же написал своему брату Николаю и осознал, что не существует такого канала связи, по которому он сможет свободно и безопасно пообщаться с братом.

Тогда на свет появилась технология шифрования переписки MTProto, которую разработал Николай Дуров. Telegram был запущен под лозунгом «Taking back our right to privacy» (рус. «Возвращаем наше право на приватность»), так как в то время был единственным мессенджером, обеспечивающим защищенное общение.

Начиная с октября 2013 года в Telegram появились «секретные чаты», в которых использовалось оконечное (end-to-end) шифрование.

Однако эта функция не является включенной «по умолчанию» — пользователю приходится активировать ее вручную.

Руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia Алексей Оськин рассказал «Газете.Ru», что суть оконечного шифрования в том, что ключи для расшифровки сообщений чата хранятся только на устройствах пользователей и не отправляются на внешние серверы. Это означает, что получить доступ к переписке могут только пользователи, так как ключей для расшифровки нет даже у администрации Telegram.

Сейчас оконечное шифрование используют все крупнейшие мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и iMessage. «У них, в отличие от секретных чатов Telegram, Е2Е-шифрование по умолчанию», — отметил эксперт.

Оськин рассказал, что на сегодняшний момент успешных атак на протокол шифрования МТРroto, которые привели бы к расшифровке сообщений в секретных чатах, не зафиксировано.

Однако эксперт призвал быть бдительными и напомнил, что стопроцентной защиты в мире не существует. «С другой стороны, фактов взлома Telegram пока не зафиксировано, поэтому принимаем за аксиому, что, если мессенджер использует оконечное шифрование и надежный протокол, доступ к данным пользователя получить невозможно», — пояснил эксперт.