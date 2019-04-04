Счетная палата проверит расходы Минспорта на ЧМ-2018

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Счетная палата проверит траты на чемпионат мира 2018 года в России, которыми распоряжались Министерство спорта, Оргкомитет и власти регионов, сообщает РИА «Новости».

По информации в плане проверок ведомства, палата проведет аудит эффективности использования средств на строительство и развитие системы подготовки спортивного резерва.

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Мировое первенство проходило в городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Дела о хищении были заведены еще в 2017 году, когда началось возведение инфраструктуры к мундиалю.

Несколько предпринимателей уже были приговорены к лишению свободы за хищение денег.

Ранее сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА.