Счетная палата проверит расходы Минспорта на ЧМ-2018
Счетная палата проверит траты на чемпионат мира 2018 года в России, которыми распоряжались Министерство спорта, Оргкомитет и власти регионов, сообщает РИА «Новости».
По информации в плане проверок ведомства, палата проведет аудит эффективности использования средств на строительство и развитие системы подготовки спортивного резерва.
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Мировое первенство проходило в городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Дела о хищении были заведены еще в 2017 году, когда началось возведение инфраструктуры к мундиалю.
Несколько предпринимателей уже были приговорены к лишению свободы за хищение денег.
Ранее сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА.