Алексей Березуцкий объяснил отказ от участия в ЧМ-2018

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России, а ныне тренер голландского «Витесса» Алексей Березуцкий объяснил, почему отказался от выступления в составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года, передает «Советский спорт».

Экс-игрок армейцев заявил, что принял такое решение в связи с повреждением.

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«Этот вопрос лучше задавать Васе. Со мной ситуация была ясная: я получил серьезную травму для своего возраста. Предполагая, что я закончу карьеру летом, не хотел особо торопиться с восстановлением. Но потом мне пришлось играть, потому что не было футболистов. Я думаю, в эти четыре месяца я показывал свой худший футбол за карьеру», — подчеркнул наставник.

Также он подумал, что, возможно, стоило уговорить его брата Василия на участие в мировом первенстве.

«Наверное, был смысл уговаривать Васю, но он уже сам говорил, что у него нет сил и возможности. Последние три года любую игру ты переносил нормально, но следующие несколько дней после матча чувствовал себя как бабушка 108 лет. Реально, два дня ты жить не можешь, не то что тренироваться… Я бы мог поехать на ЧМ-2018, но я бы стопроцентно не играл», — заявил Алексей Березуцкий в передаче «Foot'больные люди».

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Ранее упущенная победа «Витесса» расстроила Слуцкого.