Черчесов рассказал о повышении интереса к футболу после ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что успехи национальной команды на чемпионате мира 2018 года привели к повышению интереса к футболу.

«Внимание к нам есть всегда, оно позитивное или негативное, но оно всегда есть, самое главное, что мы поднимаем планку — мы представляем российский спорт и в футбол в частности. Мы должны делать максимум на своем участке, чтобы поднимать российский футбол на определенную высоту.

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Маленький шажок в эмоциональном плане мы сделали, интерес к футболу начал проявляться более активно — соседи спрашивают, куда отдать ребенка, раньше такого не было. Будем думать, как в спортивном плане делать лучше и качественнее», — цитирует Черчесова ТАСС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.

Ранее защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов заявил, что произошедший на фоне чемпионата мира всплеск интереса к футболу в стране не будет временным.