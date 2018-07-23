Испортивший граффити с Черчесовым оказался ЛГБТ-активистом
Испортивший граффити с главный тренером сборной России Станиславом Черчесовым Анатолий Обросков оказался ЛГБТ-активистом, сообщает телеканал «НТВ».
«Мне кажется, сейчас для горожан эта стена — совершенно хорошее место для информирования друг друга о самых важных, злободневных проблемах. Это гомофобия, антисемитизм, повышение пенсионного возраста и т. д.», — заявил Обросков.
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Коммунальщики уже закрасили будку, на которой было нарисовано граффити.