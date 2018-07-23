Испортивший граффити с Черчесовым оказался ЛГБТ-активистом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/271/11832271/upload-RIAN_5584712.HR-pic905-895x505-51294.jpg">

Испортивший граффити с главный тренером сборной России Станиславом Черчесовым Анатолий Обросков оказался ЛГБТ-активистом, сообщает телеканал «НТВ».

«Мне кажется, сейчас для горожан эта стена — совершенно хорошее место для информирования друг друга о самых важных, злободневных проблемах. Это гомофобия, антисемитизм, повышение пенсионного возраста и т. д.», — заявил Обросков.

Реклама

Коммунальщики уже закрасили будку, на которой было нарисовано граффити.

Ранее в Санкт-Петербурге закрасили граффити с Черчесовым.