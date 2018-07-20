Черчесов попросил автограф у Путина

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента страны Владимира Путина, сообщает журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем твиттере.

«Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» — сказал Черчесов после получения автографа.

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Путин и Черчесов вместе посетили стадион в Калининграде, принимавший матчи чемпионата мира по футболу.

Ранее Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола.