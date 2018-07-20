Черчесов попросил автограф у Путина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента страны Владимира Путина, сообщает журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем твиттере.
«Я тоже воспользуюсь служебным положением. Видели, да?» — сказал Черчесов после получения автографа.
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Путин и Черчесов вместе посетили стадион в Калининграде, принимавший матчи чемпионата мира по футболу.
Ранее Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола.
«Я тоже воспользуюсь случаем! Видели, да?»: Черчесов взял автограф у Путина pic.twitter.com/X1xIyydUIQ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.