В оргкомитете «Россия-2018» сравнили подготовку к ЧМ-2018 и Играм в Сочи

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Министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что подготовка к Олимпийским играм 2014 года в Сочи оказалась сложнее, чем к чемпионату мира — 2018.

«В Сочи работы было больше. К Олимпиаде была значительно перестроена система коммуникаций, построено несколько новых подстанций. Был реконструирован и модернизирован электросетевой комплекс Сочинского энергоблока.

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В случае с чемпионатом мира в регионах такой необходимости не было, так как в целом готовая инфраструктура в регионах уже имелась. Здесь в большей степени надо было заниматься дополнительным обучением и подготовкой персонала, спланировать и осуществить комплекс технических мероприятий, разработать эксплуатационную документацию, организовать контрольно-надзорные мероприятия», — цитирует Новака газета «Известия».

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.