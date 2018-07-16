Игрок сборной Хорватии посвятил серебро ЧМ-2018 умершему другу
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Матео Ковачич поделился эмоциями после завоевания командой серебряных медалей чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».
В финале мундиаля хорваты со счетом 2:4 уступили сборной Франции, заняв второе место на мировом первенстве.
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После игры хавбек «шашечных» рассказал, что посвятил серебро сборной скончавшемуся другу.
«Это для тебя. Покойся с миром, Дино», — написал игрок в своем инстаграме.
Эдвин Ходжич был другом детства Ковачича. 10 июля он скоропостижно скончался в возрасте 23 лет.
Ранее сообщалось, что в Париже произошли беспорядки после победы Франции на ЧМ-2018.