Стало известно будущее Дешама на посту главного тренера сборной Франции
Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свой пост по окончании чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Об этом специалист заявил после финала мундиаля.
«Я не собираюсь поступать так, как Эме Жаке, который ушел после ЧМ-98. Я должен соблюдать контракт. Как и планировалось ранее, продолжу работу с командой. Исчезну на несколько недель, но мы еще увидимся», — приводит слова наставника L'Equipe.
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Под руководством 49-летнего Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира — 2018. Он возглавляет «трехцветных» с 2012 года.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Франции установил уникальное достижение за национальную команду.