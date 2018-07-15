Путин предложил дать фанатам право безвизового въезда в Россию до конца года

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Президент России Владимир Путин выступил с идеей предоставить иностранным болельщикам право безвизового въезда в Россию до конца 2018 года, передает «РИА Новости».

Об этом российский лидер заявил после финальной игры мундиаля.

Идея предусматривает, что иностранцам, у которых имеется паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в Россию, действующее до конца года.

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«Я думаю, мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года. Многократный, и повторяю, безвизовый режим», — заявил глава государства.

Путин выразил надежду, что болельщики воспользуются такой возможностью и «приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей».

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot доставили в полицию.