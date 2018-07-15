Игрок сборной Бельгии рассказал о своем желании стать чемпионом мира

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Защитник «ПСЖ» и сборной Бельгии по футболу Томас Менье в интервью «Газете.Ru» подвел итоги чемпионата мира — 2018 для национальной команды.

«Чемпионат мира в России прошел отлично. Для нас он приятен еще и потому, что мы смогли добыть здесь бронзовые медали.

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Но я мечтал о финале, мечтал стать чемпионом мира по футболу. Да, этому не суждено было сбыться, но зато теперь мы можем с гордостью назвать себя третьей сборной планеты.

Наша команда была одной из самых ярких на этом мундиале. Хочется сказать спасибо нашим атакующим игрокам, ведь мы забили так много мячей. Однако в других линиях у Бельгии тоже играют настоящие профессионалы», — подчеркнул Менье.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России.