ФИФА оправдала Виду по делу о втором скандальном видео

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Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) не накажет защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывания о Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

«После полного анализа второго видео с участием хорватского игрока Домагоя Виды дисциплинарный комитет ФИФА установил, что запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции.

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Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было», — заявили в пресс-службе организации.

Вида и член тренерского штаба национальной команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии решит вопрос о награждении медалями исключенных из команды нападающего Николы Калинича и Вукоевича после финала чемпионата мира — 2018.