Инфантино назвал чемпионат мира — 2018 лучшим в истории
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим в истории, передает ТАСС.
«Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории», — заявил Инфантино.
Президент ФИФА также поблагодарил всех, кто причастен к этому празднику футбола.
«Хочу поблагодарить всех: игроков, тренеров, судей. Также — всех, кто работал вокруг поля. Благодарю всю Россию, правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз, всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира. Также я благодарю волонтеров — сердце и улыбку чемпионата мира, их вклад также огромен», — заключил он.
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