Бельгийский телеканал взял интервью у голограммы Азара

Бельгийский телеканал La Une взял интервью у полузащитника сборной Бельгии по футболу Эдена Азара интервью после матча 1/2 финала чемпионата мира — 2018 против команды Франции, сообщает «Советский спорт».

Примечательно, что для воспроизведения интервью в студии телеканала использовалась оптическая технология голографии. В студии футболист сидит на стуле и общается с журналистами, однако в это время игрок находился в расположении национальной команды в России.

Бельгийцы уступили «трехцветными» со счетом 0:1 и упустили возможность выйти в финал мундиаля.

Ранее Азар признался, что с детства болеет за Францию.

Belgian TV used hologram technology to make it look like Eden Hazard is being interviewed in the studio...



Impressive pic.twitter.com/hOFhrj1nZk