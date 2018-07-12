Черчесов рассказал о помощи главного тренера сборной Украины в подготовке к ЧМ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о помощи наставника национальной команды Украины Андрея Шевченко в подготовке к чемпионату мира — 2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — сказал Черчесов.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Черчесов рассказал о своем дальнейшем будущем.