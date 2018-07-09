Вратарь сборной Франции оценил арену в Санкт-Петербурге перед полуфиналом ЧМ
Вратарь сборной Франции Уго Льорис оценил стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдет полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.
«Мы с удовольствием возвращаемся на стадион в Санкт-Петербург и, уверен, это прекрасный выбор арены для полуфинала. И у нас прекрасные воспоминания о товарищеском матче, который мы провели со сборной России перед турниром», — цитирует Льориса ТАСС.
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Матч между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 21.00 мск.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.