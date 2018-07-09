Вратарь сборной Франции оценил арену в Санкт-Петербурге перед полуфиналом ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/10715879/20160807121629-pic905-895x505-58896.jpg">

Вратарь сборной Франции Уго Льорис оценил стадион в Санкт-Петербурге, на котором пройдет полуфинальная встреча чемпионата мира 2018 года против команды Бельгии.

«Мы с удовольствием возвращаемся на стадион в Санкт-Петербург и, уверен, это прекрасный выбор арены для полуфинала. И у нас прекрасные воспоминания о товарищеском матче, который мы провели со сборной России перед турниром», — цитирует Льориса ТАСС.

Реклама

Матч между сборными Франции и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 10 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 21.00 мск.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня мирового первенства.