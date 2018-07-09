Вице-премьер Италии встретится с Путиным во время визита на финал ЧМ-2018

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой МВД Владимиром Колокольцевым во время своей поездки на финал чемпионата мира — 2018 в России, передает «РИА Новости».

«Если мне удастся, в воскресенье я поеду с футбольно-политической миссией. Если получится, я воспользуюсь возможностью посетить финал чемпионата мира в Москве», — отметил Сальвини.

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Как сказал вице-премьер, Путин заботится об интересах своих граждан.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.

Ранее Путин пригласил сборную России по футболу в Калининград.