Дзюба выступил с проникновенной речью перед серией пенальти в матче с хорватами
Форвард сборной России Артем Дзюба выступил с воодушевляющей речью перед серией пенальти в матче с Хорватией на чемпионате мира — 2018.
«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» — приводит слова Дзюбы Первый канал.
Реклама
Сборная России не смогла обыграть Хорватию в серии пенальти и покинула мировое первенство.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее Дзюба сделал селфи с каждым игроком национальной команды после поражения в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.
говорил это Артем Дзюба перед серией пенальти, но какие-то из этих слов можно легко повторить и после!)���� pic.twitter.com/Vxnw9Mu7bO— ZhuraWell (@TimZhur) 7 июля 2018 г.