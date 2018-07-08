Дзюба выступил с проникновенной речью перед серией пенальти в матче с хорватами

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Форвард сборной России Артем Дзюба выступил с воодушевляющей речью перед серией пенальти в матче с Хорватией на чемпионате мира — 2018.

«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Он идет заранее. Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!» — приводит слова Дзюбы Первый канал.

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Сборная России не смогла обыграть Хорватию в серии пенальти и покинула мировое первенство.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Дзюба сделал селфи с каждым игроком национальной команды после поражения в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.